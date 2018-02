Florence and The Machine predvidoma še letos z novim albumom Dnevnik Britanska skupina Florence and The Machine je že lani sporočila, da pripravlja nadaljevanje albuma How Big, How Blue, How Beautiful iz leta 2015. Sadovi njenega ustvarjanja bodo kmalu na voljo oboževalcem. Novi album bo najverjetneje izšel še pred...

