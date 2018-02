Revmatologi UKC Ljubljana opozarjajo na zavajajoč oglas za kremo BeezMax Dnevnik Zdravniki s kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana opozarjajo na zavajajoč oglas za kremo BeezMax. Oglasi zatrjujejo, da zdravi sklepe in tkiva ter odpravlja bolečine in otekline. V UKC Ljubljana opozarjajo, da so nekatere navedbe iz...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Katja Višnar

Alenka Čebašek

Boštjan Kline

Vesna Fabjan

Miro Cerar