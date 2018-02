Na najhitrejši mogoč način: Američanke in Kanadčanke že v polfinalu Sportal Na ženskem hokejskem turnirju v Južni Koreji smo dobili prvi polfinalistki. To sta z zanesljivimi torkovima zmagama postali ZDA (s 5:0 je odpravila Rusiji) in aktualna olimpijska prvakinja Kanada, ki je bila s 4:1 boljša od Finske. Četrtkov obračun med polfinalistkama bo odločil, katera bo prva v skupini A.

