Tillerson v Kuvajtu pozval k nadaljevanju boja proti IS Politikis Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je danes v Kuvajtu pozval k nadaljevanju boja proti skrajni skupini Islamska država (IS) ter stabilizaciji območjih v Siriji in Iraku, odkoder so bili borci IS že pregnani, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Srečanja v Kuvajtu se udeležuje tudi zunanji minister Karl Erjavec. Tillerson je ob tem še poudaril, da […]

