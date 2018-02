Priznal, da je lagal: Šef nizozemske diplomacije odstopil, potem ko je lagal glede Putina topnews.si Nizozemski minister za zunanje Halbe Zijlstra je odstopil le dan zatem, ko je priznal, da je lagal, da je leta 2006 slišal komentarje ruskega predsednika Vladimirja Putina govoriti o načrtih glede “Velike Rusije”. Uradniki so priznali, da je s to potezo njegova kredibilnost omajana do te mere, da ne more več opravljati funkcijo ministra za…

