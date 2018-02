Furs lani prevoznikom izrekel za šest milijonov evrov glob Svet kapitala Finančna uprava RS (Furs) je lani izvedla 3544 nadzorov tovornjakov in avtobusov in pri tem ugotovila 2429 kršiteljev. Od tega je bilo 486 hujših kršitev, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom. Izrekla je 3247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov, so danes sporočili iz Fursa.

