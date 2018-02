Erotika, nad katero so se nekoč zgražali Delo Hrvaški kipar Ivan Meštrović (1883–1962) je eden najbolj cenjenih umetnikov z območja Jugoslavije, ki se je hitro uveljavil tudi v svetu. Ogled ene od pogostih tem njegovega ustvarjanja, golote in erotike, nam od sinoči ponuja razstava v Galeriji Cankarjevega doma. Na razstavi Ivan Meštrović, telesnost in erotika v kiparstvu je na ogled približno 50 del, kipov in risb, ki so nastali v obdobju od

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Beograd

Hrvaška

Zagreb

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Branimir Štrukelj

Marcel Rodman

Jan Muršak

Blaž Gregorc