Se boste pridružili tej akciji? #video SiOL.net Slovenska karitas skupaj z javno agencijo za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net danes začenja preventivno akcijo 40 dni brez alkohola, v kateri opozarjajo na uničujoče posledice prekomernega pitja alkohola. K odgovornemu ravnanju letos še zlasti nagovarjajo mlade, kar sporoča tudi geslo akcije Mlad, vesel in pogumen, so povedali danes.

