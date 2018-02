Murska Sobota - Svet zavoda Pomurske lekarne na včerajšnji izredni seji sploh ni hotel glasovati o nasprotnem predlogu mestne občine Murska Sobota in je z veliko večino glasov sklenil, da vztraja pri imenovanju Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn. Soboška občina prav imenovanju Zajca nasprotuje in je predlagala, da naj bi do izvedbe novega razpisa za imenovanje direktorj