Smrt v kraljevi družini TOčnoTO.si Kraljeva družina je strta in popolnoma na tleh. V 83. letu starosti je ponoči umrl princ Henrik, mož danske kraljice Margarete II. To so v jutranjih urah sporočili iz danske kraljeve palače. Zdravje v Franciji rojenega člana danske kraljeve družine se je začelo slabšati lansko leto, minuli mesec pa so ga hospitalizirali zaradi pljučnice. Princ Henrik […]

