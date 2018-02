Podeljeni Štigličevi pogledi Dnevnik Ob Karpu Godini, ki je letošnji prejemnik nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije, so v Društvu slovenskih režiserjev podelili še pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo. Šle so v...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jan Muršak

Miro Cerar

Andraž Kopač

Blaž Gregorc

Žiga Jeglič