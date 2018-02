Slovenke z nogo in pol že na evropskem prvenstvu Delo Celje - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca tudi po četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostaja neporažena in je tako z nogo in pol že udeleženka zaključnega turnirja najboljših šestnajstih reprezentanc, ki bo junija 2019 v Srbiji in Latviji. V Celju je premagala Romunijo z 78:70. Kljub štirim zmagam in dvema tekmama do konca kvalifikacij Slovenija teoretično še ni uvrščena na

