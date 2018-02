V Stožicah nocoj legendarni Plavi orkestar v okviru turneje Everblue Politikis V Stožicah bo nocoj nastopila legendarna sarajevska skupina Plavi orkestar, ki je sredi 80. let obnorela nekdanjo Jugoslavijo. V Ljubljano prihaja v okviru regijske turneje Everblue. Oboževalci pričakujejo uspešnice, kot so Od rodjendana do rodjendana, Suada, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži in Goodbye teens. Skupina je nastala leta 1983 […]

