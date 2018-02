Slovenec se je smrtno ponesrečil med plezanjem v ZDA SiOL.net Na gori Mount Hood v ameriški zvezni državi Oregon se je v torek zjutraj smrtno ponesrečil 35-letni Miha Šumi iz Slovenije. To so danes potrdili v uradu šerifa v okrožju Clackamas v Oregonu, potem ko so ponesrečenega plezalca v sredo zvečer uspeli identificirati.

