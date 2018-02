Večji del nadomestil za plačilne storitve v bankah lani dražji Svet kapitala Večji del povprečnih nadomestil za plačilne storitve v bankah se je lani zvišal, kaže najnovejša analiza Banke Slovenije, v katero je bilo vključenih 12 bank in tri hranilnice. Prihranki ob zamenjavi najdražjega za najbolj ugodnega ponudnika teh storitev ostajajo visoki in lahko za tradicionalnega komitenta dosežejo do 171 evrov.

Sorodno



Oglasi