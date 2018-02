Cee’d je postal Ceed Avto.info Kia Motors je razkrila novega Ceeda, ki bo javnosti prvič predstavljen na avtomobilskem salonu v Ženevi. Novi Ceed – oblikovan, razvit in narejen v Evropi – v svoji 3. generaciji krepi Kiino prisotnost v evropskem razredu C z inovativnimi tehnologijami, zrelo in športno novo obliko, ter bolj odzivno vožnjo. Spremenjeno ime: cee’d je postal Ceed Od prve generacije cee’da, ki so ga v Kiini ...

