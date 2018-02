NBA: Pred All Star vikendom zmagi Minnesote in Denverja (VIDEO) Delo Milwaukee - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so danes ponoči odigrali zadnji dve tekmi pred premorom zaradi All Star vikenda. Milwaukee je doma izgubil proti Denverju s 123:134, Minnseota pa je ugnala Los Angeles Lakers s 119:111. Na tekmi v Milwaukeeju je ponovno blestel Nikola Jokić, ki je dosegel nov trojni dvojček. Zabeležil je 30 točk, 15 skokov in 17 podaj, uspešen pa je bil pri vseh

