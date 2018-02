Začelo se je leto psa, ko bo za vse bolje, če bo Trump (čim več) molčal 24ur.com Kitajci so s praznovanji vstopili v nemirno leto zemeljskega psa. Izteklo se je namreč leto ognjenega petelina, jasnovidci pa že napovedujejo, da bo leto psa za svetovne voditelje vse prej kot mirno in prijetno. Pes simbolizira vztrajnega vodjo, ki premaguje ovire, včasih tudi na račun številnih nedolžnih žrtev. Je pa to leto zaradi simbolike zvesto ravno pravšnje za poroko.

Sorodno







Oglasi