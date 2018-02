FOTO in AVDIO: Risi so se 'uklonili' ruski komandi: visok poraz dobra šola pred tekmo s Slovaško 24ur.com Slovenska hokejska izbrana vrsta je na drugi tekmi olimpijskega turnirja morala priznati premoč odlični ruski zasedbi, ki je na koncu slavila z 2:8. Risi so se do 18. minute dobro kosali s favoriziranim tekmecem, ki je v nadaljevanju srečanja s premočjo v individualni kakovosti pričakovano stvari postavil na svoje mesto. Gola za Slovenijo sta dosegla kapetan Jan Muršak in Žiga Pance.

