Na primorski avtocesti je danes okrog 11. ure po podatkih uprave za zaščito in reševanje ponovno zagorelo tovorno vozilo. Na avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani je zaradi gorečega tovornega vozila do preklica zaprt prehitevalni pas. Zaradi tega pa že nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center. Razmere na cestah lahko spremljate na tej povezavi.