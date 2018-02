Program Trajno zaposlovanje mladih je namenjen zaposlovanju mladih do 30 let. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, prejmejo subvencijo. Pred kratkim je bila objavljena pomembna sprememba razpisa: Po novem lahko za mlajše od 30 let že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih podjetje pridobi subvencijo. Celoten prispevek Subvencija 5.000 evrov za trajno zaposlovanje mladih! je objavljen na Mladipodjetnik.si.