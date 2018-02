FOTO: Kdo so žrtve strelskega pohoda? 'Ob vsakem imenu mi je zastalo srce' 24ur.com Učitelj geografije je umrl po tem, ko je na varno spravil učence. Streli so zadeli tudi 15-letnika, ki je držal vrata učilnice, da so se lahko ostali učenci skrili pred strelcem. Trener nogometa je učence zaščitil s svojim telesom. To je le nekaj od 17 žrtev Nikolasa Cruza, ki je v sredo na floridski srednji šoli izvedel strelski pohod. Žrtev so se spomnili na vigiliji, na kateri se j...

Oglasi Omenjeni Facebook

Martin Strel Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Boris Koprivnikar

Jakov Fak

Maruša Ferk

Tone Peršak