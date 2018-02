Srebrni in bronasti olimpijec Kasai si želi še zlato: Upam, da ni nujno, da bo najboljši zmagal! Ekipa Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai pravi, da bi bilo odlično, če bi osvojil zlato olimpijsko kolajno glede na to, da ima v žepu že olimpijsko srebro in bron. "Če bom naletel na pravi veter, če bom pravilno skočil, zmagovalni oder ne bo nedosegljiv," je dejal pred sobotno tekmo na veliki skakalnici.



