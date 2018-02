Prostor je le za enega Sportal Štiri ekipe so še v igri za pokalno lovoriko v slovenskem košarkarskem prostoru. Petrol Olimpija in Krka sta v preteklosti že osvojila to tekmovanje, medtem ko Šenčur in Primorska še ne.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Jan Muršak

Miro Cerar

Peter Prevc

Jernej Damjan