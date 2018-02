Romana Tomc pokazala na prave krivce, ki so nam znižali standard: “Razloge za nizke plače in pokojni Politikis Ob sanaciji bančnega sistema se je Slovenija zavezala, da bo do konca leta 2017 NLB prodala. Odločitev vlade Mira Cerarja, sprejeta junija lanskega leta in nedavno dogajanje pa kažejo, da do prodaje ne bo prišlo. Včeraj zvečer je v hotelu Union potekala okrogla miza o pranju denarja v Novi Ljubljanski banki – NLB, ki jo […]

Sorodno

Oglasi