Raščan po priznanju krivde s pritožbo na višje sodišče; ne bi bil rad 4 leta v zaporu in nima 35 mil Politikis Nekdanji predsednik uprave in lastnik Dela Revij Matej Raščan, ki je priznal krivdo v primeru Delo Revije in s tožilstvom dogovoril za kazen, se je sedaj na prisojeno kazen pritožil na višje sodišče, poroča današnje Delo. Sodišče je namreč Raščanu poleg štiriletne zaporne kazni prisodilo tudi plačilo okoli 35 milijonov evrov, s čimer se ne […]

