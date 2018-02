V EU vlada optimizem, da bo mogoče spor o imenu med Skopjem in Atenami rešiti do konca junija, kažejo izjave v sklopu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU v Sofiji. Bolgarska zunanja ministrica Ekaterina Zaharieva v juniju upa tudi na odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo.