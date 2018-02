Začetek zimskih počitnic: povečan promet proti turističnim krajem in smučarskim središčem 24ur.com Za šolarje iz zahodne in osrednje Slovenije so se začele zimske počitnice. Počitniške dni si bodo mnogi popestrili z zimskimi aktivnostmi, zato bo med vikendom povečan promet proti turističnim krajem in smučarskim središčem, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

