Na Berlinalu tudi Matija Strniša in Maja Prettner Delo K sodelovanju na letošnjem filmskem festivalu v Berlinu je bil v okviru projekta Berlinale Talents povabljen tudi filmski skladatelj Matija Strniša. V tem okviru bo 250 mladih filmskih ustvarjalcev iz 81 držav razvijalo svoje projekte in se medsebojno povezovalo. Iz Slovenije se je v ta program uvrstila še scenaristka in režiserka Maja Prettner. Berlinale Talents odkriva nove filmske avtorje z v

