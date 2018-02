Merklova in Mayeva za ohranjanje tesnih gospodarskih vezi po brexitu RTV Slovenija Nemška kanclerka Angela Merkel se je na srečanju z britansko premierko Thereso May v Berlinu pogovarjala o brexitu in povezanimi cilji, predtem se je sestala tudi s poljskim premierjem Mateuszom . . .

Sorodno Oglasi