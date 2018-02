Kulturne pravice skupnosti iz SFRJ: SDS in NSi proti Dnevnik Poslanci so prešli na prvo obravnavo predloga zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic, ki jih imajo narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. V predstavitvi stališč so podporo predlogu napovedali v SMC, SD, Levici in...

Sorodno





Oglasi