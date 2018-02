Na včerajšnjem nadaljevanju februarske seje Državnega zbora bodo poslanke in poslanci med drugim ponovno odločali o noveli zakona o DDV, s katero v poslanski skupini SDS predlagamo znižanje DDV na predkrizno raven, in sicer splošno stopnjo DDV na 20 % in prvo nižjo stopnjo DDV na 8,5 %. Predlog zakona je predstavil poslanec mag. Andrej Šircelj.