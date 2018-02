Za mariborsko letališče in njegove načrte v prihodnosti je uvedba prve redne linije po daljšem času zelo pomembna, saj letališču to daje povsem drugačno vsebino kot le čarterski in komercialni poleti, je v pogovoru za STA dejal direktor Aerodroma Maribor Boris Bobek. Želi si, da bi prihodnje leto začeli z gradbenimi deli za podaljšanje steze.



