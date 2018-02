Namesto seksa, drog in rokenrola po koncertu masaža 24ur.com Ameriški hokejisti, ki so navdušeni nad svojim maserjem, po novem na turnejah spremlja tudi britanske rokerje Depeche Mode. In kakor pravi maser, razlik med njimi ni, pri čemer pa je verjetno pozabil omeniti, da je na olimpijskih igrah vendarle manj seksa, drog in rokenrola. Je kaj drugače pri glasbenikih?

