Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško 'zelo 24ur.com "Namesto da bi vprašanje rešili, preden sta Slovenija in Hrvaška vstopili v Evropsko unijo, se je to raje predalo mednarodnemu arbitražnemu sodišču," je izpostavil Juncker in ponovil, da morajo države Zahodnega Balkana nujno urediti vse mejne spore, preden postanejo članice.

