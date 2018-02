Če lahko deskarka zmaga v smučanju, lahko tudi Slovenci skočijo do kolajne Sportal Po dveh individualnih preizkušnjah in pred ponedeljkovo ekipno skakalno tekmo zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu v slovenskem taboru ni pravih temeljev za optimizem, a ob vprašanjih o napadu na kolajno, ki je bila pred začetkom sezone označena za cilj, trener Goran Janus in četverica v en glas odgovarjajo: "Vse je mogoče!" Jernej Damjan je ob tem navdih našel pri češki deskarsko-smučarski dvoživki.

