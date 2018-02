VIDEO: Janša: Slovenijo je treba postaviti na prvo mesto Radio Ognjišče

Slovenska demokratska stranka bo prihodnje leto praznovala 30 let delovanja. Sinoči so tako na Brdu pri Kranju obeležili svoj 29. rojstni dan. Na slavnostni akademiji na kateri so podelili najvišja priznanja stranke za leto 2017, je zbrane nagovoril predsednik stranke Janez Janša. V govoru je izpostavil pomen ohranitve slovenske identitete in samozavesti. Po njegovih besedah je treba Slo...

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Janez Janša

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Klemen Bauer

Janez Janša

Anže Kopitar

Goran Dragić