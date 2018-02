Nemec Andreas Wellinger, Poljak Kamil Stoch in norveški dvojec Johann Andre Forfang ter Robert Johansson so v Pyeongchangu že prišli do olimpijskih kolajn, zdaj pa imajo misijo, da do tega cilja pomagajo tudi svojim kolegom na ponedeljkovi ekipni tekmi na veliki skakalnici v nordijskem centru Alpensia.



