Igralki Kate Winslet in Emma Watson sta se pridružili okoli 200 britanskim igralkam v zahtevi, da se naredi konec spolnemu nadlegovanju in zlorabam. V javnem pismu, objavljenem pred današnjo podelitvijo britanskih filmskih nagrad bafta, so izrazile solidarnost z gibanjem v ZDA in podprle ustanovitev posebnega sklada za pomoč žrtvam takšnih napadov.