Pred šolarji iz osrednje in zahodne Slovenije teden počitniških dogodivščin Dnevnik Šolarji in dijaki iz osrednje in zahodne Slovenije bodo danes tudi uradno začeli teden dni zimskih počitnic, v katerih jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Ob ugodnih vremenskih pogojih si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in...

