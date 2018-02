Slovenska škofovska konferenca praznuje srebrni jubilej Radio Ognjišče

Na današnji dan mineva 25 let od ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference. S tem je Katoliška cerkev v Sloveniji dobila večjo pravno trdnost in samostojnost. Naslednji korak v spremembah naše cerkvene pokrajine pa je naredil papež Benedikt XVI., ki je 7. aprila 2006 ustanovil tri nove škofije in sicer v Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Dotedanjo mariborsko škofijo je po...

