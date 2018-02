Južnoafriški orjak obožuje New York Sportal Južnoafriški teniški igralec Kevin Anderson si je na teniškem turnirju v New Yorku priigral četrto zmago na turnirjih ATP v karieri. Po dveh urah in 13 minutah je 31-letni Južnoafričan predvsem zaradi večje zbranosti v sami končnici ugnal Američana Sama Querreyja s 4:6, 6:3 in 7:6 (1).

