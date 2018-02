Nemca najhitrejša v bobu dvosedu Sportal V moškem bobu dvosedu sta si v Pyeongchangu olimpijski naslov z istim časom zagotovila Nemca Francesco Friedrich in Thorsten Margis ter Kanadčana Justin Kripps in Alexander Kopacz. Bron gre v Latvijo, osvojila sta ga Oskars Melbardis in Janis Strenga (+0,05).

