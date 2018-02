Lista Marjana Šarca ima po oceni analitikov še več potenciala – Janša se sprašuje, komu sedaj verjet topnews.si Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) med 13. in 15. februarjem na vzorcu 700 oseb opravila agencija Ninamedia, je potrdila nekatere trende, ki so se pokazali v zadnjih meritvah javnega mnenja. Lista Marjana Šarca prehitela SD in SDS. Trenutno najbolj priljubljena politična stranka v Sloveniji je neparlamentarna Lista Marjana…

