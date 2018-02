Nov primer nezakonitega financiranja strank: Socialni demokrati v letu in pol nakazali več kot 41 ti 24ur.com Stranka Solidarnost je od Socialnih demokratov v dobrem letu in pol nezakonito pridobila več kot 41 tisoč proračunskih evrov. Kot je ugotovilo Računsko sodišče, namreč kljub dogovoru z SD o skupnem nastopu na volitvah in prerazporeditvi sredstev, Solidarnost ni bila upravičena do proračunskega denarja.

