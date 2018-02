Mesečno vozovnico bo mogoče kupiti na spletu Dnevnik Uporabniki kartice urbana si bodo slednjo lahko od marca naprej polnili tudi prek posodobljene aplikacije Urbana On-line. Ta je do zdaj omogočala spremljanje stanja in pregled zgodovine transakcij na kartici, po novem pa bodo uporabniki s to...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jakov Fak

Jernej Damjan

Peter Prevc

Tina Maze