Zdravstveni inšpektorat pri uvoženih delih človeških teles v UKC Maribor ni ugotovil okužb 24ur.com Zdravstveni inšpektorat je potrdil, da nihče izmed darovalcev, katerih dele telesa so uporabili v UKC Maribor, ni umrl zaradi nalezljive bolezni, prav tako pri uvoženih anatomskih preparatih niso odkrili virusa hiva ali hepatitisov B in C. Inšpektorat je preveril tudi plačila, saj darovanje organov za potrebe medicinskega izobraževanja temelji na altruizmu in prostovoljnosti.

