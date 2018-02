Sprehod z Renato Salecl: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA) Wanderlust with Renata Salecl. Belgija, 2017. Avtorica: Alicja Gescinska. Dokumentarna oddaja. Filozofinjo in sociologinjo Renato Salecl, ki je glavna raziskovalka na zasebnem Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in profesorica na višji šoli Birkbeck v Londonu, je v Ljubljani obiskala belgijska televizijska ekipa. To pov