Nemški ultradesničarji nezadržno napredujejo: Alternativa za Nemčijo je postala druga najmočnejša st topnews.si Nemška ultradesničarska Alternativa za Nemčijo (AfD) je prehitela stranko levega centra Socialdemokratsko stranko (SPD) in je tako zasedla drugo mesto med najmočnejšimi strankami v Nemčiji, kaže najnovejša raziskava javnega mnenja. Konzervativni blok kanclerke Angele Merkel je v zadnji anketi poskočil za dva in pol odstotka in tako dosegel 32 odstotno podporo, medtem ko je ultradesničarska…

