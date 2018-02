Watabe vodi po skoku, Jelenko in Vrhovnik v ozadju Sportal Japonec Akito Watabe vodi po polovici druge tekme nordijskih kombinatorcev na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Njegova prednost pred tekaškim delom preizkušnje je minimalna, drugi Norvežan Jarl Magnus Riiber se bo na progo podal s sekundo zaostanka. Slovenca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik se s 37. in 38. mestom nista posebej izkazala.

